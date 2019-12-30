РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Посмотреть старые советские фильмы, принять участие в новогоднем квесте или узнать, как устроены ретроавтомобили можно на новогодних каникулах со 2 по 8 января в музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте музея.

«Со 2 по 8 января в кинозале музея на -1 этаже мы покажем лучшие советские комедии. Заходите увидеть сами и познакомить детей с любимыми фильмами: «Девчата», «Ирония судьбы или с легким паром», «Операция Ы» и другими. Кинопоказ бесплатный», – говорится в сообщении.

В эти же дни можно принять участие в новогодних квестах для всей семьи. Стоимость – 450 рублей за одного человека. Кроме того, можно получить мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова, стоимость 250 рублей. Два выстрела в шумовом тире обойдутся в 150 рублей.

«По вашим просьбам мы повторим День открытых капотов! Шестого января ждем вас познакомиться с устройством автомобилей прошлого столетия и присоединиться к эксклюзивным тематическим экскурсиям в 12:00 и 16:00. Стоимость экскурсии – 200 рублей за одного человека», – добавляется в сообщении.

В понедельник, а также во вторник, 31 декабря, в музее техники выходные дни. Первого января посетить экспозицию можно с 12:00 до 20:00, касса будет открыта до 19:00.

Со 2 по 8 января музей будет работать с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00).

«С 9 января мы переходим на обычный график работы», – заключается в сообщении.