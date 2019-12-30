РИАМО - 30 дек. Все отходы с закрытых в Московской области мусорных полигонов направят на комплексы по переработке отходов (КПО), которые на сегодняшний день строятся и запускаются в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«К примеру, коммунальные отходы с закрытого ранее полигона ТКО «Воловичи» в Коломне перераспределятся и пойдут на новый современный КПО «ЮГ», а с закрытых полигонов «Каргашино» в Мытищах и «Непейно» в Дмитровском округе на КПО «Прогресс» в Рошале и «ЮГ» в Коломне. Мусор с полигона «Егорьевский» будет перенаправлен на КПО «Восток» в Егорьевском округе», – говорится в сообщении.

На КПО отходы будут сортировать, из них планируют отобрать 20% вторичных материалов, в том числе стекло, макулатуру, металл и полимеры, а также 30% отходов, пригодных для компостирования.

Сортировка позволит минимум на половину сократить общий объем отправляемых на высокотехнологичные карты размещения отходов.

«Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающих отходов, на новых КПО установлены уникальные станции компостирования пищевых отходов, которые позволят в ускоренном режиме термически обеззараживать органические отходы при температуре не менее 55 градусов Цельсия с одновременным окислением органического субстрата», – отмечается в материале.

Всего на территории региона будет работать 12 новых комплексов по переработке отходов.