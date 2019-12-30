РИАМО - 30 дек. Центр управления регионом Московской области является успешным инструментом управления, систему важно интегрировать с федеральными платформами, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло совещание по вопросу завершения строительства проблемных многоквартирных домов в регионе под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Перед мероприятием губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал Центр управления регионом.

«Модель управления, которая опирается на мнение граждан и очень оперативно способна снимать самые большие проблемы, - это очень правильная модель. ЦУР позволяет оперативно реагировать. Этот опыт надо переносить и в другие субъекты РФ, интегрировать с федеральными платформами, например, с информационной системой жилищного строительства», - сказал Мутко журналистам после осмотра ЦУР.

Он отметил, что такая система управления целесообразна.

«Мы очень благодарны, Виталий Леонтьевич (Мутко - ред.), вашей команде, Минстрою, что в конце уходящего года вы нашли время вникнуть, разобраться и поддержать нас», - отметил Воробьев.

Центр управления регионом был запущен в Московской области в конце 2018 года. В нем трудятся свыше 100 человек, представляющих министерства и ведомства. Данные в ЦУР поступают с горячих линий губернатора, ведомств, муниципалитетов, портала «Добродел», из системы «Инцидент» и отраслевых систем.