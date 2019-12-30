РИАМО - 30 дек. В 2019 году подмосковные перевозчики обновили автопарк на 850 новых автобусов, на маршрут вышли 270 автобусов большого и среднего класса и 580 – малого класса, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автопарк обновился на маршрутах в городских округах Красногорск, Серпухов, Сергиев Посад, Воскресенск, Балашиха, Долгопрудный, Чехов, Домодедово, Королев, Химки, Мытищи, Ногинск, Жуковский, Наро-Фоминск, Подольск, Раменское.

«С учетом обновления автопарка средний возраст автобусов региона составляет 3,3 года. Весь автобусный парк сегодня соответствует региональному стандарту по возрасту: для автобусов большого и среднего класса 7 лет, для малого – 5 лет. Кроме того, все автобусы региональных перевозчиков приведены к единому брендингу: кузов белого цвета с полосами желтого цвета посередине и серой полосой внизу», – отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

В салонах установлены электронные табло оповещения пассажиров, обеспечена безналичная оплата проезда, работают системы климат-контроля, обеспечена доступность передвижения для маломобильных групп граждан.

Перевозчики Подмосковья приобрели порядка 100 низкопольных автобусов большого класса с вместимостью более 50 пассажиров, в том числе 28 сидячих мест. Эти транспортные средства предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы начали работу на маршрутах в Химках и Долгопрудном.

В Воскресенске, Серпухове, Долгопрудном, Красногорске, Балашихе, Мытищах работают порядка 150 новых автобусов среднего класса. Транспортные средства имеют вместимость 50 мест, в том числе 24 посадочных места.

Автопарк Московской области один из самых больших в России – для транспортного обслуживания населения работает свыше 10,5 транспортных средств и 150 перевозчиков. Начиная с 2013 года, автобусный парк Московской области обновлен более чем на 8,2 тысячи единиц. Рекордным был 2018 год: тогда в АО «Мострансавто» поступило свыше 1 тысячи автобусов, а коммерческие перевозчики обновили парк на более чем 2,1 тысяч транспортных средств.

В 2020 году обновление автопарка будет продолжено. Планируется закупить более 1 тысячи транспортных средств, из них порядка 450 новых автобусов приобретут коммерческие перевозчики.