РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Спектакль «Серебряное копытце» по сказу Павла Бажова бесплатно покажут в Доме культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска 3 января, сообщается на официальном сайте ДК.

«Театр «Русский» под руководством Алены Райнер (город Вена) представляет уникальный новогодний спектакль-сказ «Серебряное копытце». Во время спектакля зрители смогут увидеть жизнь небольшой русской северной деревни. Как и что люди ели, как танцевали, как работали и отдыхали», – говорится в сообщении.

В спектакле использованы песочная анимация, красочные народные костюмы, уникальное собрание русского фольклора, старинные русские музыкальные инструменты – гусли, балалайка, свирель, калюка.

«Задача нашего спектакля состоит не только в том, чтобы сделать теплое, праздничное, увлекательное и волшебное представление, но и в том, чтобы с помощью средств художественной выразительности устроить театрализованное, визуализированное путешествие во времени», – добавляется в материале.

Побывать на спектакле можно 3 января, начало в 11:00. Вход бесплатный.

ДК «Луч» расположен по адресу: село Петрово-Дальнее, улица Школьная, дом №24.