РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. В подмосковном Подольске на время праздников, с 1 по 8 января, изменилось расписание движения автобусов, сообщается в группе «Автоколонна №1788 города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«К сведению пассажиров: с 1 по 8 января 2020 года работа автобусов будет осуществляться по воскресному расписанию с некоторыми изменениями», – говорится в сообщении.

По городским маршрутам №№3, 13, 9, 21 будет увеличен интервал следования автобусов. Маршруты №№12, 20 и 1021 в этот период курсировать не будут, а маршрут №11 не будет курсировать только 1 января. Маршрут автобусов №2 с 1 по 8 января от остановки «Кутузово» будет ходить в 6:35, 7:43, 8:50, 10:55, 12:04, 13:12, 15:40, 16:50, 18:03.

Также будет скорректировано расписание движение автобусов на маршруте №6. Так, 1 января от станции Подольск автобусы будут ходить в 6:15, 7:25, 9:10, 12:10, 15:15, 16:40, 18:04, 20:45, 22:26. Со 2 января данный маршрут будет работать по воскресному расписанию. На маршруте №63 автобусы будут ходить 1 января от станции «Подольск» в 10:35 и 13:30, а со 2 января – по воскресному расписанию. Автобусы №29 с 1 по 8 января будут идти от станции «Подольск» в 8:50, 9:34, 10:22, 12:08, 13:05, 13:40, 14:37, 15:17, 16:25, 17:40, 17:57, 19:05, 19:37, 20:55, 22:15.

Автобусы на маршруте №35 с 1 по 8 января будут следовать от станции Подольск в 6:40, 8:06, 8:45, 9:15, 10:32, 11:53, 12:10, 12:30, 13:30, 13:55, 14:15, 14:55, 15:23, 15:42, 16:12, 17:00, 17:25, 18:10, 18:27, 18:50, 19:35, 19:55, 20:15, 20:47, 21:55, 23:00. А от остановки «Микрорайон Дубки» – в 7:20, 8:20, 8:44, 9:20, 9:55, 11:15, 12:30, 12:50, 13:08, 14:05, 14:32, 14:53, 15:32, 16:00, 16:17, 16:50, 17:35, 18:02, 18:48, 19:03, 19:28, 20:09, 20:30, 21:21, 22:28.

На маршруте №51 автобусы 1 января будут идти от станции Подольск в 5:58, 7:35, 11:30, 13:08, 14:46, 16:28, 18:30, а со 2 по 8 января – в 5:58, 7:35, 11:30, 12:15, 13:08, 13:52, 14:46, 15:50, 16:28, 17:35, 18:30. На маршруте №1030 автобусы 1 января будут отправляться от станции Подольск в 5:10, 6:45, 9:20, 11:25, 13:35, 15:35, 17:51, 20:30. Со 2 января маршрут начнет работу по воскресному расписанию.

Автобусы маршрута №3 (микрорайон Климовск) 1 января будут ходить от станции Гривно в 6:15, 7:50, 8:30, 9:20, 09:50, 10:25, 11:08, 11:40, 12:20. 12:40, 13:02, 13:40, 14:00, 14:20, 15:15, 15:35, 16:00, 16:25, 17:05, 17:30, 18:20, 18:45. 19:07, 19:30, 20:10, 21:02, 21:58. Со 2 января данный маршрут будет работать по воскресному расписанию.