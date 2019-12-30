РИАМО - 30 дек. Региональный фонд защиты прав дольщиков создадут в Подмосковье, активно решать проблему с недостроенными объектами начнут в январе, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло совещание по вопросу завершения строительства проблемных многоквартирных домов в Подмосковье под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Более 700 домов в Подмосковье, где нарушены права граждан, это 49,5 тысяч граждан. По 254 многоквартирным домам решение правительства (региона - ред.) принято, до 2023 года, есть адресный список, есть сроки. 504 дома - область в одиночку закрыть эти проблемы не может. Мы договорились, что по этим объектам будут приняты решения. Наш федеральный фонд защиты прав дольщиков, будет создан фонд Московской области. Подписано будет соглашение, и будет график до 2024 года», - сказал Мутко.

Он отметил, что федеральный фонд будет на 70% финансировать строительство, остальные 30% - область.

«Мы начнем активно в январе решать эту проблему. Первое заседание фонда по проблемным объектам Московской области может пройти уже в феврале. Это все должно быть по каждому из домов. Объем средств серьезный, нужно будет предусматривать, до 30 миллиардов из 500 мы сможем вернуть в массы», - заключил Мутко.