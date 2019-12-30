РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. В подмосковной Балашихе задержали местного жителя, подозреваемого в хранении около 200 граммов наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на Объездном шоссе задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника изъяты сверток и стеклянная колба с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном общим весом более 197 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.