РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 дек. Более четырех тысяч звонков от жителей Королева приняли диспетчеры Единой диспетчерской службы (ЕДС) округа с 23 по 30 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Закрыто по результатам исполнения с учетом предыдущего периода исполнение заявок составило более 5,1 тысячи штук, что составило 97% за отчетный период.

«За неделю с 23 декабря по 30 декабря диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 4,2 тысячи звонков. Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: ремонт санитарно-технического оборудования – 819 заявок; общестроительные – 711 заявок», – говорится в сообщении.

Также жители жаловались на плохое санитарное содержание подъездов и дворов, состояние электроснабжения и отопления.

Подать заявку в ЕДС можно по телефону: 8(499)929-99-99, через сайт, с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев».