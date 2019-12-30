РИАМО - 30 дек. Несколько административных зданий реконструируют на Ленинградском проспекте в столице, после проведения работ их площадь увеличится, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании <…> приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: Ленинградский проспект, владение 37А, корпуса 14, строения 5, 6, 7 (САО)», – говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на сегодняшний день площадь данных административных зданий составляет около 600 квадратных метров.

По ее словам, инвестор планирует реконструировать здания и в ходе работ увеличить их площадь до 650 квадратных метров.