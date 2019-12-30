РИАМО – 30 дек. Семнадцатилетняя российская фигуристка Алина Загитова написала СМС своему тренеру, в котором сказала, что скучает по выступлениям, сообщает Газета.ru.

«Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова скучает по выступлениям. Соответствующую СМС спортсменка отправила своей тренеру Этери Тутберидзе», – говорится в сообщении.

Ранее девушка сообщила, что она приняла решение приостановить спортивную карьеру, чтобы подтянуть некоторые элементы и сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ.