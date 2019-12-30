РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. Сотрудники ГИБДД Балашихи в ходе информационно-профилактического мероприятия начали проверять водителей и пешеходов на соблюдения правил дорожного движения в зимний период, акция продлится до 5 января, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

С начала текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» совершено 16 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, из них 14 детей-пешеходов и 2 ребенка-пассажира.

«В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» с 30 декабря 2019 года по 05 января 2020 года проводится профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход», – говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на сохранение жизни и здоровья детей, участвующих в дорожном движении, выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов и водителей.

Каждый день дети становятся пассажирами личного или общественного транспорта. Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Они созданы, чтобы спасать жизни детей. Сохранение детских жизней должно стать в эти дни приоритетной задачей всех участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД также просят родителей быть аккуратными на дорогах, так как дети смотрят за их поведением и перенимают его, а легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины приводят к трагическим последствиям.