РИАМО – 30 дек. Больше всех среди российских миллиардеров по итогам 2019 года заработал совладелец горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние 23 богатейших граждан России выросло рекордными темпами в 2019 году. Прирост составил 52,9 миллиарда долларов.

«На первом месте рейтинга оказался один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин – в 2019 году его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов и достигло 28,2 миллиарда рублей.

Следом идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние увеличилось на 5,2 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда долларов. На третьем месте – президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на 6,2 миллиарда долларов, до 22,3 миллиарда.

В топ-5 также вошли бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который смог увеличить свое состояние за год на 3,5 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда долларов. Состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова выросло на 2,51 миллиарда долларов, общее состояние – 20 миллиардов.

В первую десятку рейтинга попали вошли владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (состояние выросло на 4,35 миллиарда долларов до 18,2 миллиарда), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон», богатство увеличилось на 2,51 миллиарда до 16,7 миллиарда долларов), Роман Абрамович (Evraz, рост на 2,1 миллиарда долларов до 16,2 миллиарда), бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (рост на 2,83 миллиарда долларов до 15,3 миллиарда) и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (рост 1,67 миллиарда долларов до 14,8 миллиарда).