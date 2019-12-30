РИАМО – 30 дек. Согласно статистике Минкомсвязи, за три квартала 2019 года объем мобильной передачи данных в России вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».

«Российские сотовые абоненты за девять месяцев 2019 года скачали и передали больше данных, чем за весь 2018-й. В январе-сентябре мобильный интернет-трафик в России достиг почти 10,9 миллиарда гигабайт, тогда как за прошлый год он составил около 10,2 миллиарда гигабайт», - отмечает издание.

Пока мобильный трафик в стране уступает по объемам фиксированному — за девять месяцев этого года пользователи домашнего интернета прокачали более 33 миллиардов гигабайт. Но фиксированный трафик растет не так быстро, как сотовый, за год увеличившись на 18,5%.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что рост мобильного трафика был даже больше, чем следует из статистики Минкомсвязи. По его подсчетам, к концу этого года российский мобильный пользователь ежемесячно расходовал 10-11 гигабайт трафика, а год назад — 6-7 гигабайт. Одна из главных причин данной тенденции — увеличение зоны охвата и пропускной способности сетей 4G как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других регионах.

Кусков также сообщил, что у пользователей растет интерес к мобильному видео, которое сейчас является наиболее трафикоемким видом контента. Еще один стимул роста мобильного интернета — доступность услуг связи.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин назвал еще одну причина роста трафика — увеличение спроса на мобильную связь в корпоративном сегменте: раньше бизнес по большей части пользовался фиксированной.