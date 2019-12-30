РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. В подмосковной Балашихе сотрудники управления ЗАГС во время новогодних праздников будут принимать жителей городского округа в особом режиме, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Евгения Бусова.

«Режим работы балашихинских отделов ЗАГС изменится в период новогодних праздников. 3 января в них можно обратиться для регистрации смерти, а 4 и 8 января отделы будут принимать по всем вопросам. В эти дни отделы будут работать с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. 31 декабря они будут открыты до 17:00», – сказала Бусова.

Она добавила, что отделы ЗАГС заработают в обычном режиме с 9 января, а 1, 2, 5, 6 и 7 января – выходные дни.

Дополнительный орган ЗАГС на удаленном рабочем месте в Балашихинском родильном доме на улице Саввинской, 15, а также в Московском областном перинатальном центре на шоссе Энтузиастов, 12 будут принимать по вопросам государственной регистрации рождения, установления отцовства 2, 3 ,4 ,6 и 8 января с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. Выходные дни: 1, 4, 5 и 7 января. В канун Нового года они будут открыты до 17:00.