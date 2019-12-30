РИАМО - 30 дек. В Московской области и столице в понедельник ожидается снегопад, в Клину он начнется в ближайшее время, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К области приближается серия атмосферных фронтов атлантического циклона. Атмосферное давление понижается, ветер уже усилился до 12 метров в секунду», - говорится в материале.

В Клину ожидается снегопад, в Твери уже идет снег. В столице снегопад прогнозируют к 12 часам дня, при этом ветер усилится до 15-17 метров в секунду, местами поднимется метель.

В Москве такая погода продлится до полуночи. Снег постепенно станет мокрым, а температура повысится до 0 градусов.

Ждать ли снежную зиму в Московском регионе>>