РИАМО - 30 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает беспрецедентным количество построенных для обманутых дольщиков квартир в текущем году, в 2020 году в свое жилье должны заехать около 15 тысяч человек.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло совещание по вопросу завершения строительства проблемных многоквартирных домов в регионе под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

«В этом году рекордное количество ключей выдали тем, кто заплатил за жилье еще в начале 2000-х годов. После 19,5 тысяч ключей (в 2019 году - ред.), наша задача выдать 15 тысяч ключей. Это беспрецедентные объемы. Мы бы никогда не справились, если бы не помощь федерального центра и не решение президента», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для Московской области стройка имеет особое значение.

Всего в Подмосковье осталось более 20 тысяч обманутых дольщиков. В 2019 году ключи получили более 19 тысяч человек. Наиболее крупными объектами стали ЖК «Квартал Европы», «Новокосино-2», «Гагаринский», «Леоновский парк».

В первом квартале 2020 года планируют ввести 18 домов, во втором квартале - 48, в третьем - 15, в четвертом - 39. Всего будут восстановлены права 15,5 тысяч дольщиков. В топ объектов вошли ЖК «Раменский», «Купавино», «Белая дача», «Высокие жаворонки».

В 2021 году планирует ввести 74 многоквартирных дома, ключи смогут получить более 2 тысяч человек, в 2022 году - 41 дом, в 2023 - 39 домов.