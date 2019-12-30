РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли более 10 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 10 436 обращений, из них 607 – на горячую линию администрации и 9 829 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

По его словам, в Единую диспетчерскую службу ЖКХ за неделю поступило 5 194 обращений, из них 544 – по вопросам электроснабжения, 539 – водоснабжения и 117 – отопления.