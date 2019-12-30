РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Подольская волейбольная команда «Подольчаночка» победила команду «Липецк-2» со счетом 0:3 в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд, сообщается в группе «ВК «Подольчаночка» в соцсети «ВКонтакте».

Третий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд прошел в Липецке с 26 по 29 декабря. Сражались команды «Подольчаночка» и «Липецк-2».

«Третий тур мы прошли без потерь. В заключительном матче тура взяли верх над хозяйками площадки со счетом 3:0. ВК «Липецк-2» - «Подольчаночка» Подольск - 0:3», - говорится в сообщении.