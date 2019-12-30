РИАМО - 30 дек. Согласно требования времени в Подмосковье качественно улучшили вид рекламных конструкций и внедрили современные и высокотехнологичные рекламные объекты, сообщил первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

В интервью газете «Подмосковье сегодня» Менчук рассказал, что в этом году закончилось действие пятилетних договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Московской области. В связи с этим в начале года подмосковные власти выработали стратегию дальнейшего развития отрасли. При этом учли мнение жителей и бизнесменов, а также мировые тренды.

«В течение года совместно с муниципалитетами мы вели работу по актуализации схемы размещения рекламных конструкций. Основными показателями актуализации являлись задачи по общему сокращению количества конструкций, сокращение до минимума устаревших технологий и значительное увеличение доли современных конструкций с применением высоких технологий, в том числе цифровых. Мы находимся на завершающей стадии этой работы, и уже можно сказать – задачу мы выполнили», – сказал Менчук.

Он отметил, что цифровизация, помимо прочих отраслей, затронула и сферу наружной рекламы. Современные цифровые рекламные конструкции обладают рядом преимуществ по сравнению с устаревшими.

«Это не только современный внешний вид, но и возможность оперативного управления контентом. В том числе – и при размещении социальной рекламы и информации о чрезвычайных ситуациях. Это и использование динамичных изображений и видеороликов, и возможность размещать рекламу в онлайн-режиме. Отсутствие затрат на изготовление баннеров на виниле и их монтаж, эксплуатацию – тоже преимущество», – пояснил Менчук.

Он добавил, что цифровизация также коснулась ряда управленческих процессов в наружной рекламе. Так, на сегодня услуга по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции оказывается в электронном виде. Кроме того, Подмосковье стало первым регионом в России, где торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проводятся исключительно в форме электронных аукционов. Это позволило сделать процедуру торгов удобной, прозрачной и максимально эффективной.

По словам Менчука, в настоящее время отрасль наружной рекламы в Московской области объединяет более 400 предприятий, практически все из которых являются малыми и средними. В данной сфере работают 3,5 тысячи человек.