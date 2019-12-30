РИАМО - 30 дек. Более 4 миллионов квадратных метров многоквартирных домов и около 4 миллионов квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства введут в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник в доме правительства Московской области прошло совещание по вопросу завершения строительства проблемных многоквартирных домов в Подмосковье под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

«У нас в этом году планируется сдача 4,6 миллиона квадратных метров, по ИЖС - порядка 4 миллионов», - сказал Воробьев.

По его словам, в регионе приняты меры, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным и имел возможность контролировать, как строиться его дом.

«Мы сопровождаем все эти процессы, помогаем застройщикам в части выдачи документов, инфраструктуры, мы должны строить большое количество многоквартирного жилья», - заключил Воробьев.