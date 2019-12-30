РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Фильм о подвиге Подольских курсантов во время Великой Отечественной войны покажут в 80 странах мира, премьера картины состоится 8 мая 2020 года, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

«Военно-исторический фильм «Подольские курсанты», который снимали в Калужской области и в Подольске, покажут в 80 странах мира. Международная премьера состоится 8 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

Фильм снимался непосредственно на месте боев и задуман как исторически достоверная лента. Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров.

«Важно и то, что лента ориентирована не только на российского зрителя. Она также обращена к миру, рассказывая ему не только о правде войны, но и о крепости духа российского народа», – пояснил продюсер и сценарист картины Игорь Угольников.