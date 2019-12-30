РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 15 кубических метров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке (территории Люберец – ред.) было задействовано 98 единиц спецтехники и 996 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 15 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, также на территории Люберец было вырублено четыре дерева.