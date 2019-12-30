РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. На минувшей неделе 22 единицы спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 60 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 22 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов», – сказал Подлозный.

За данный период было убрано 106 кубических метров смета и 115 кубических метров мусора.