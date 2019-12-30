РИАМО - 30 дек. На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.

«Новым руководителем театра «Современник» с 4 января назначен Виктор Рыжаков», – сказал представитель пресс-службы департамента культуры Москвы.

Рыжаков до назначения в «Современник» был художественным руководителем Центра имени Вс. Мейерхольда (с 2012 года). Он поставил спектакли в России и за рубежом.

В декабре скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

«Современник» осиротел: чем запомнилась режиссер Галина Волчек>>