РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из строений на улице 8 Марта в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске в понедельник, 30 декабря, в 1:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица 8 Марта. В 3:39 пожарные ликвидировали последствия возгорания. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.