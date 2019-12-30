РИАМО - 30 дек. Электрички Московских центральных диаметров отвезут пассажиров домой после встречи Нового года и празднования Рождества, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января режим работы двух Московских центральных диаметров продлен, чтобы после встречи Нового года и Рождества пассажиры смогли комфортно добраться домой», – говорится в сообщении.

На МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 03:18, на конечную станцию в Одинцово прибудет в 04:46. В обратном направлении электричка отправится 03:18, а в Лобню прибудет в 04:38.

На МЦД-2 из Нахабина 1 и 7 января последний поезд отправится в 01:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 03:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 01:51, 7 января – в 01:55, а в Нахабино прибудет 1 января в 03:53, 7 января – в 04:07.

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