РИАМО – 30 дек. Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард назвала двадцатку фильмов, которые стоит посмотреть во время новогодних праздников, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первую строчку рейтинга заняла картина 1946 года «Эта замечательная жизнь» режиссера Фрэнка Капры. Главный герой решает уйти из жизни из-за проблем, однако на помощь ему приходит ангел-хранитель. Лента приобрела широкую популярность в 70-е годы и с тех пор в США просмотр этой кинокартины в канун Рождества стал традицией», – говорится в материале.

На втором месте расположился культовый фильм Джона Хьюза «Один дома» (1990 год). Комедийная лента рассказывает историю мальчика, забытого многодетной семьей, уехавшей в отпуск на праздники. Ребенок радуется, что остался дома один, однако ему придется противостоять двум грабителям.

Семейная комедия «Эльф» (2003 год) режиссера Джона Фавро оказалась на третьей строчке списка. Фильм рассказывает о мальчике из приюта, который залез в мешок к Санта-Клаусу и стал приемным сыном эльфа.

В топ-20 вошли анимационный фильм «Снеговик» 1982 года, «Гремлины» 1984 года, «Реальная любовь» 2003 года, «Кэрол» 2015 года, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года, «Крепкий орешек» 1988 года и «Санта-Клаус» 1994 года.