РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Жители подмосковного Красногорска могут провести новогоднюю ночь на дискотеке с участием диджеев, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры горокруга.

«Площадь ДК «Подмосковье» станет местом встречи для всех, кто захочет провести новогоднюю ночь под праздничными огнями и под современную музыку с мультимедийной программой от лучших представителей DJ сообщества!» – говорится в сообщении.

Начало программы в 23:00, вход бесплатный.

«Приглашаем всех гостей и жителей округа отметить праздники вместе с нами! И поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие красногорцы!» – заключается в сообщении.