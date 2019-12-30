РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. Медицинские учреждения Балашихи во время новогодних праздников будут работать в особому графику, сообщается на сайте Балашихинской областной больницы.

«Медицинские учреждения городского округа Балашиха в новогодние праздники перейдут на особый режим работы. В праздничные и выходные дни круглосуточный стационар и травмпункт при нем будут работать в штатном режиме. Поликлиники – по особому графику», – говорится в сообщении.

Режим работы поликлиник 4 и 5 января – с 8:00 до 14:00, 3 и 6 января – с 8:00 до 20:00; 1, 2, 7 и 8 января – выходные дни. Работа женских консультаций будет осуществляться 3 и 6 января с 9:00 до 14:00.

На прием в медучреждения можно записаться через портал госуслуг Московской области, по телефону: 8(800)550-50-30 и в информатах поликлиники. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

В экстренных случаях нужно звонить по телефону скорой помощи 112.