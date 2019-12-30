РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут узнать, как отмечали Новый год на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении информационного центра музея Победы.

Красногорский филиал музея Победы 31 декабря будет работать с 10:00 до 17:00. Первого и второго января музей будет закрыт для посетителей. Со 2 по 12 января музей можно будет посетить с 10:00 до 18:00 без выходных.

«Кроме основной экспозиции посетители увидят выставку «В Новый год – с надеждой». Уникальные экспонаты из фондов музея расскажут о том, как в тылу и на фронте отмечали Новый год. Это фронтовые письма, новогодние выпуски журналов и газет, самодельные елочные игрушки, сделанные в годы Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 12 января в филиале проходит праздничная программа для детей от 6 до 10 лет – квест «Елка Победы в Красногорске». Ребятам предстоит разгадать тайну загадочного исчезновения новогодних игрушек с Елки Победы. Для этого им придется отправиться в далекое прошлое и найти разгадку с помощью своей смекалки, крепкой дружбы и газеты «Вечерняя Москва» от 30 декабря 1944 года.

«Юные следопыты преодолеют запутанные лабиринты, расшифруют секретные послания, проявят свои таланты и познакомятся с историей празднования Нового года в нашей стране», – заключается в материале.