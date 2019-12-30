РИАМО - 30 дек. Метель и снегопад в столице во второй половине дня в понедельник поспособствуют появлению снежного покрова, на улицах города он составит до 3-6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеорологический» Дед Мороз в качестве подарка после полудня принесет москвичам снегопад и метель, наконец-то появится снежный покров высотой до 3-6 сантиметров! Очень ветрено!» - написал Тишковец в Instagram.

Он отметил, что юго-западный ветер в столице усилится до штормовых показателей – 18 метров в секунду. Метель ухудшит видимость до 3-4 километров.

Атмосферное давление упадет сразу на 17 единиц и к концу дня составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на 30 и 31 декабря из-за сильного ветра.