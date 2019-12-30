РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. В Московской областной детской больнице Подольска торжественно открыли игровую комнату по проекту «Добрая комната», маленькие пациенты получили подарки от Деда Мороза, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Московской областной детской больнице в деревне Бородино Подольска в понедельник состоялось торжественное открытие «Доброй комнаты», созданной при помощи местного отделения партии «Единая Россия», администрации округа и спонсоров. В рамках мероприятия Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом и подарили подарки.

«В канун Нового года мы торжественно открыли «Добрую комнату» и поздравили детишек Московской областной детской больницы. Такие комнаты сделаны не только здесь, но и в других детских медучреждениях округа. В рамках мероприятия от главы городского округа Подольск Николая Пестова в медучреждение был вручен телевизор для того, чтобы детки в новой «доброй комнате» могли смотреть мультфильмы. Хотелось бы, чтобы дети поменьше болели в 2020 году и радовали родителей своим здоровьем и настроением», – сказал замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, представители администрации, совета депутатов округа, дети, медперсонал.

В «Доброй комнате» появились новая мебель, игрушки и многое другое.