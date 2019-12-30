РИАМО - 30 дек. Двухлетний ребенок, которого нашли под балконом жилого дома в Павловском Посаде, самостоятельно вылез через решетку окна первого этажа по недосмотру родителей, сообщила РИАМО в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

В Павловском Посаде полиция проводит проверку по факту обнаружения двухлетнего мальчика под балконом жилого дома. Замерзшего малыша передали медикам.

«По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетку окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная. Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи», - сказала Мишонова.

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