РИАМО - 30 дек. В России могут создать единое название для всех авиалайнеров отечественного производства, уже выпущенные самолеты могут переименовать, сообщает РИА Новости.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона», - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, в стране планируется создать единую линейку самолетов под единым названием.

Он подчеркнул, что такая практика принята на рынке гражданской авиации в мире. Все компании, которые выпускают самолеты, обычно рано или поздно приходят к данной практике.

Слюсарь отметил, что решение по данному вопросу еще не принято. Инициативу обсуждают, идет дискуссия.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ», - добавил генеральный директор ОАК.