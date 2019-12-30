РИАМО - 30 дек. В понедельник автомобилистам следует проявлять особую внимательность на столичных дорогах из-за метели, которая накроет город в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«По сообщениям МЧС, в ближайшие часы и до вечера в Москве ожидается сильный ветер, снег, метель и гололедица. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. В таких погодных условиях увеличивается количество мелких аварий», – отмечается в материале.

ЦОДД порекомендовал водителям быть более внимательными на дороге. Необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Пешеходам тоже следует быть аккуратными при передвижении по городу.

«Не подходите/подъезжайте близко к деревьям и рекламным щитам. Также тех, кто не уверен в своих силах, просим пересесть на городской транспорт – так вы быстрей и безопасней доберетесь до необходимого места», – добавили в ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на 30 и 31 декабря из-за сильного ветра.