РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец на минувшей неделе 56 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 56 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации 5 пожаров, три из них произошли в Люберцах», – сказал Иванов.

По его словам, 29 декабря на Красногорской улице, дом №21, корпус 3 загорелась квартира.

«В ходе тушения пожара был обнаружен труп женщины. Личность устанавливается», – добавил Иванов.