РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. В подмосковной Балашихе инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) РФ не будут работать в предстоящие праздники – с 1 по 8 января, последний день работы 31 декабря, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-центра ведомства.

«Режим работы ИФНС РФ по Балашихе и межрайонной ИФНС №20 по Московской области и в микрорайоне Железнодорожный в предновогодние и праздничные дни изменен. Во вторник, 31 декабря, ИФНС будут работать по укороченному графику до 17:00. С 1 по 8 января в налоговой инспекции выходные», – сказала сотрудник.

С 9 января все ИФНС Балашихи вернутся к обычному режиму работы: по понедельникам и средам с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00, по пятницам с 9:00 до 16:45.