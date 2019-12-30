РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. С 31 декабря по 8 января полиция подмосковных Люберец будет работать в усиленном режиме, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С завтрашнего дня (31 декабря – ред.) мы будем работать в суточном режиме – все отделы полиции. Усиленный режим продлится до 8 января», – сказал Романцев.

По его словам, весь личный состав участковых совместно с сотрудниками администрации работают на детских елках для безопасности ребят.