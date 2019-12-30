РИАМО - 30 дек. Утром в понедельник в трех московских аэропортах отменили и задержали 38 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 13 рейсов. В аэропорту Домодедово 14 рейсов задержано и три отменено. В Шереметьеве задержали восемь рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода со снегом и сильным ветром. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на 30 и 31 декабря из-за сильного ветра.