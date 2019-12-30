РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. В полицию подмосковных Люберец на прошедшей неделе поступило две тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» поступило две тысячи обращений от жителей Люберец. По ним возбудили 32 уголовных дела, 24 раскрыли по горячим следам. Было много ложных сообщений о взрывных устройствах», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 158 ДТП.