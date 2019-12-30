РИАМО - 30 дек. Минувшей ночью в Москве температура составила минус 4,2 градуса, таким образом, ночь на понедельник не стала самой холодной с начала декабря, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее Позднякова сообщила РИАМО, что ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы, температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов.

«Эта ночь не оказалась самой холодной. Минимальная температура на станции ВДНХ была минус 4,2 градуса. А самая низкая температура декабря была 2 декабря, тогда на ВДНХ было минус 5,2 градуса», - сказала Позднякова.

Она уточнила, что похолодание на этой неделе в столице не ожидается.

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