РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. Воспитанники детской деревни SOS Томилино получили сладкие подарки в преддверии Нового года от главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

29 декабря Ружицкий поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детской деревни SOS Томилино. Ребята посмотрели интерактивное театрализованное представление и получили сладкие подарки.

«Под Новый год сбываются все мечты! У вас замечательная обстановка – тепло, уютно! Поздравляю вас, ребята, ваших воспитателей и педагогов, семьи, воспитывающие приемных детей, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо за гостеприимство и радушный прием! Пусть 2020 год станет для вас поистине добрым и волшебным, исполнит самые заветные мечты, принесет чудо в ваши дома. Будьте здоровы и счастливы!» – сказал Ружицкий.

Он подарил ребятам корзину мандаринов и сладкие новогодние подарки. Также глава Люберец поздравил с предстоящими праздниками семью, воспитывающую приемных детей.

В деревне SOS постоянно проживают 47 детей, 11 воспитанников живут в приемных семьях.