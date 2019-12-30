РИАМО - 30 дек. Жителям Подмосковья необходимо соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники, чтобы избежать несчастных случаев, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Федор Польшин.

28 декабря в подмосковном Клину в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями погиб мужчина 1986 года рождения. Он получил травмы головы и лица, пытаясь в нарушение правил безопасности поджечь петарду, которая взорвалась у него в руках. Также в минувшие выходные были отмечены случаи получения травм детьми при использовании пиротехники.

«Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или подрыва, что может привести к получению травмы или гибели. Следуйте инструкции по применению пиротехнического изделия. Будьте внимательны и осторожны», - сказал Польшин.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, трагедия произошла во время вечеринки на территории частного домовладения. Один из отдыхающих поджигал фейерверки и петарды. Когда мужчина с подожженной сигаретой во рту зажигал третью петарду, раздался хлопок. Взорвавшаяся петарда сильно травмировала пострадавшего, он скончался до приезда медиков. По факту произошедшего проводится проверка.

Спасатели напомнили, что покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или отделах. Особое внимание необходимо обращать на наличие у продавца сертификатов соответствия на товар, наличие инструкции по применению на русском языке, которая должна быть размещена на самом изделии.

При использовании пиротехники необходимо строго следовать инструкции, где также должно быть указано, для пользователей какого возраста предназначено изделие. Категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки, направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер. Не стоит использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями.

Опасно носить взрывоопасные вещества в кармане и применять пиротехнику при ветре со скоростью более 5 метров в секунду. Запрещается взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, ЛЭП. Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях (кроме хлопушек и бенгальских огней), а также запускать салюты с балконов.

Стоит помнить, что с рук запускаются только хлопушки, бенгальские огни, некоторые виды фонтанов. Опасно сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах. Запрещено наклоняться над изделием во время его использования. После запуска пиротехники нельзя подходить к изделиям в течение двух минут после использования.

Родителям необходимо провести беседу с детьми о правилах безопасности при использовании пиротехники. При этом стоит помнить, что продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена.