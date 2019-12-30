РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Десять любительских команд заявили об участии в кубке главы Красногорска по хоккею с шайбой, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета горокурга.

Кубок главы городского округа Красногорск по хоккею стартовал на катке на Ярмарочной площади 28 декабря.

«Всего на турнир заявились 10 любительских команд. Следующие матчи пройдут 4 января», – говорится в сообщении.

Победитель турнира станет известен 5 января. В этот день состоятся финал и матч за 3 место.