РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Отделения МФЦ подмосковного Красногорска не будут работать в новогодние праздники, с 1 по 8 января, а 31 января буду только выдавать результаты по обращениям граждан, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

«Уважаемые заявители! В связи с праздниками прием заявителей в подразделениях МФЦ будет осуществляться по следующему графику: нерабочие праздничные дни в 2020 году: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово».

Кроме того, 31 декабря 2019 года отделения будут работать до 19:00 и только на выдачу готовых результатов.

Также в 2020 году отделения МФЦ не будут работать в День защитника Отечества, 23 февраля; в Международный женский день, 8 марта; в Праздник весны и труда, 1 мая; в День Победы, 9 мая; в День России, 12 июня; в День народного единства, 4 ноября.