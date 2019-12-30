РИАМО - 30 дек. Женщина и две ее дочери семи и 16 лет пострадали в результате наезда иномарки на переходе в районе Внуково в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На улице Базовая, дом 2, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу: женщину 1982 года рождения и ее дочерей – ученицу первого класса 2012 года рождения и ученицу 9 класса 2003 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Все трое получили различные травмы и были госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.