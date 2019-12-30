РИАМО - 30 дек. В столице на новогодних праздниках будут дежурить около 1,5 тысяч аварийных бригад, коммунальные службы города будут работать в круглосуточном режиме, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Для обеспечения безаварийной работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового 2020 года и Рождества в круглосуточном режиме организована работа штаба комплекса городского хозяйства Москвы. Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения москвичей и объектов городского хозяйства, противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в праздники будет усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания горожан, в первую очередь – мест праздничных гуляний: пешеходных зон и объектов зимнего отдыха.

«К незамедлительному реагированию в случаях возникновения внештатных ситуаций сформировано почти 1,5 тысячи аварийных бригад, оснащенных специализированной техникой. В настоящее время все городские инженерные системы функционируют в штатном режиме», - добавил Бирюков.

При необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника обеспечит приведение в порядок дорог и дворов.