РИАМО - 30 дек. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти двух человек, тела которых были найдены в квартире в Химках, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили данный факт, а также уточнили, что тела двух человек были найдены в микрорайоне Сходня на улице Лесная в Химках.