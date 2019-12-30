РИАМО - 30 дек. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова не рекомендует садиться на строгую диету и голодать после новогодних праздников, лучше после затяжного застолья вернуться к здоровому питанию и применять его принципы в новом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Не нужно садиться на строгие диеты, резко себя ограничивать в пище и голодать. Я очень надеюсь, что у всех на новогоднем столе будут вкусные блюда. И хотя мы рекомендуем уменьшить калорийность и жирность, снизить содержание соли и сахара в блюдах, многим не удастся избежать излишеств. Но не стоит слишком сильно винить себя за это. Главное, после новогодних праздников не забыть вернуться к здоровому питанию или начать соблюдать правила здорового образа жизни и применять принципы оптимального питания в новом году», – сказала Стародубова.

По ее словам, если придерживаться принципов здорового питания, то через какое-то время несколько лишних килограммов, приобретенных за праздничные дни, уйдут сами по себе, и масса тела стабилизируется.

«Если при этом позаботиться о повышении физической активности и добавить адекватные физические нагрузки, то в комплексе это позволит быстрее и без вреда для здоровья вернуться к привычному весу. Конечно, если речь идет о коррекции избыточной массы тела и лечении ожирения, то за помощью следует обратиться к специалистам», – добавила Стародубова.

Также она дала несколько советов по здоровому питанию, которых стоит придерживаться круглый год.

«Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Не нужно переедать, но и не доедать тоже плохо. За счет питания мы обеспечиваем себя не только энергией, но и всеми необходимыми веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами», – заявила Стародубова.

В рационе должно быть максимальное разнообразие овощей, фруктов и ягод – их нужно съедать не менее 400 граммов в день (не учитывая картофель). Кроме того, рекомендуется ежедневно употреблять цельнозерновые продукты: хлеб из цельнозерновой или ржаной муки, хлеб с отрубями, каши и хлопья из нерафинированных круп и различные бобовые.

Употребление поваренной соли следует ограничить до пяти граммов в сутки (одна чайная ложка), сахара — до 50 граммов, а по новым рекомендациям — до 25 граммов сахара в сутки. Также необходимо ограничить употребление насыщенных жиров животного происхождения. Стоит выбирать нежирные сорта мяса и птицы (цыпленок, индейка, кролик), молочные продукты пониженной жирности, рыбу в качестве источника полноценного белка.